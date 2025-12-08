بذكرى سقوط الأسد.. "قسد" تدعو لحوار وطني وضمان عودة مهجري 3 مناطق

شفق نيوز- دمشق

هنأت قوات سوريا الديمقراطية الشعب السوري، يوم الاثنين، بالذكرى الأولى لسقوط "النظام البعثي"، مؤكدة أن هذا النظام جر البلاد إلى الكارثة ومارس الاستبداد والعنف لعقود.

وأشارت قيادة قسد، إلى أن "شمال وشرق سوريا كانت من أوائل المناطق التي كسرت قبضة النظام منذ انتفاضة 2004 وطردت أجهزته الأمنية عام 2012، وأسست إدارة ديمقراطية وقوات حماية شعبية تحولت لاحقا إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تصدت للإرهاب وقدمت آلاف الشهداء".

وأكدت القيادة أن "ما تحقق كان بفضل الشرعية الشعبية والتضحيات التي أسقطت مشروع داعش وحررت مساحات واسعة من سوريا، وأن طرد النظام شكّل ضربة استراتيجية أضعفت منظومته الأمنية"، مشددة على أن "سقوط النظام يمثل سقوط ذهنية احتكار السلطة، وأن إعادة إنتاجها سيعيد البلاد إلى المأساة".

وذكرت أن "شعوب شمال وشرق سوريا عانت من سياسات الإقصاء والتجويع والتهجير خلال عقود حكم البعث، وأن تلك الحقبة يجب أن تُطوى"، منتقدة "استمرار بعض الأطراف في استخدام خطاب التحريض والانقسام"، فيما اعتبرت أنه "لا يصلح لبناء مستقبل جديد".

ودعت قوات سوريا الديمقراطية إلى "إطلاق حوار وطني شامل وتأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والمساواة"، كما شددت على "ضرورة ضمان عودة مهجري عفرين وتل أبيض وسري كانيه باعتبارها أولوية وطنية لا يمكن تجاوزها في أي حل سياسي".

وأكدت القوات أنها ستبقى "القوة الأساسية لحماية مناطق شمال وشرق سوريا والتصدي لأي تهديد، وأن مستقبل سوريا يبدأ بتجاوز ذهنية النظام القديم وبناء دولة تقوم على الحرية والعدالة والشراكة".