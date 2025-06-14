بدء هجوم إيراني جديد على الأراضي الإسرائيلية

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أن منظومات الدفاع الجوي "تعمل على اعتراضها في الوقت الحقيقي".

وفي خطوة عاجلة، طلب الجيش الإسرائيلي من جميع السكان في مناطق الشمال والوسط الدخول إلى مناطق محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر، محذراً من أن التهديد لا يزال قائماً.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 40 صاروخاً أُطلقت من إيران باتجاه مدينة حيفا، دون أن تؤكد الجهات الرسمية حجم الأضرار أو الإصابات المحتملة حتى الآن، وسط تكتم أمني على طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 48 ساعة على تنفيذ إسرائيل ضربات جوية ضد منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، وردّت عليه طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه العمق الإسرائيلي في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين.