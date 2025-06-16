بدء هجوم صاروخي إيراني جديد على تل أبيب

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الاثنين الثلاثاء، تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد، عقب رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة "تل أبيب"، ومحيط مدينة بئر السبع، وصولاً إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية الاستراتيجية في صحراء النقب، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات الصاروخية.

وأكدت تقارير أولية سقوط صاروخ إيراني في منطقة جنوب إسرائيل، دون أن تشير حتى الآن إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

بدورها، أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعليمات عاجلة لسكان المناطق المستهدفة، دعتهم فيها إلى الدخول الفوري إلى الأماكن المحمية والملاجئ، في ظل استمرار تفعيل الإنذارات واحتمال تجدد الهجمات.