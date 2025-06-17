بدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء، ببدء موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وأعلن التلفزيون الإيراني، "بدء الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3 ضد الأراضي المحتلة".

إلى ذلك قالت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، إن "الحرس الثوري يطلق موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ ايرانية باتجاه تل أبيب ومحيطها.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم رصد 10 صواريخ إيرانية تجاه اسرائيل.

كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرات طارئة، مؤكدة انطلاق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة في تل أبيب والمناطق المحيطة بها.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.