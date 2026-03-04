بدء مراسم وداع خامنئي لثلاثة أيام تمهيداً لدفنه في مشهد

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة طهران، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً.

وذكرت الوسائل، أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني علي خامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران".

وأضافت، أن "خامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".

ودخلت إيران مرحلة حاسمة لاختيار خليفة للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي أعلن عن مقتله إثر هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت البلاد مؤخراً، وفيما تترقب العواصم الإقليمية والدولية هوية الزعيم الجديد، تؤكد المصادر الرسمية في طهران أن المؤسسات الدستورية تعمل بانتظام لمنع أي فراغ في السلطة.

وذكر تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه بموجب المادة 111 من الدستور الإيراني، تسلم "مجلس القيادة المؤقت" مقاليد الأمور فوراً لإدارة شؤون البلاد، ويضم المجلس كلاً من رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور آية الله علي رضا أعرافي.

وأضاف التقرير أنه "وحسب الدستور، يتولى هذا المجلس صلاحيات القائد حتى إتمام عملية الانتخاب من قبل مجلس خبراء القيادة".