بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل في غزة

مع ساعات الصباح الأولى، تدخل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ببدء إجراءات تسليم الأسرى من الجانبين.

ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الاثنين، أسماء 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، من المزمع الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وضمت القائمة بحسب بيان الحركة، 20 اسما مفرجا عنهم، وجاء في البيان: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية أسماؤهم: بار أبراهام كوبرشتاين، أفيتار دافيد، يوسف حاييم أوحانا، سيغيف كالفون، أفيناتان أور، إلكانا بوحبوط، ماكسيم هيركين، نمرود كوهين، متان تسنغاوكر، دافيد كونيو، إيتان هورن، متان أنغريست، إيتان مور، غالي بيرمان، زيف بيرمان، عمري ميران، ألون أوهل، غاي جلبوع-دلال، روم براسلافسكي، أريئيل كونيو

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل استعدت، صباح اليوم الاثنين، لبدء عملية الإفراج عن الرهائن ضمن صفقة التبادل، مع توجيه عائلات المعنيين للتوجّه إلى قاعدة ريعيم قرب حدود غزة، حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى الجولات عند الثامنة صباحا.

ونشر الإعلام العبري صورا ومقاطع فيديو لتلك المروحيات وظهرت في داخلها بعض المستلزمات الضرورية للتعامل مع كل أسير محرر عند استلامه.

كما ظهرت صور من داخل إحدى المروحيات وهي مجهزة بمقاعد للجلوس وسماعات الأذن المخصصة للتواصل عبر أجهزة الاتصال في المركبات ذات الضجيج العالي.

من جانبها، أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، صباح اليوم بأن "عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل متتالية، وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة".

وذكرت الهيئة، أن "تنسيقا أوليا جرى بين حركة حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمهيدا لإطلاق الدفعة الأولى من الأسرى".

فيما أكد منسق شؤون الأسرى الإسرائيليين، أن "الصليب الأحمر استكمل استعداداته اللوجستية"، مشيرا إلى أن "قافلة المنظمة ستضم ما بين 8 إلى 10 مركبات مخصصة لنقل المفرج عنهم".

وأوضح المنسق، أن "كل دفعة من الأسرى سيرافقها فريق استقبال متخصص يضم خبراء نفسيين، لتقديم الدعم الفوري للمفرج عنهم بعد وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي".

ويأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن "الولايات المتحدة تدرك أن حركة حماس تعيد تسليح نفسها لاستعادة النظام في غزة"، مشيرا إلى أن "واشنطن منحتهم الموافقة لفترة من الوقت".

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت مساء أمس الأحد، أن الأجهزة الأمنية تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.