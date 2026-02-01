بدء ترتيبات أمنية لدخول القوات الحكومية السورية إلى الحسكة والقامشلي

شفق نيوز- القامشلي

كشف مصدر أمني، عن التحضير لدخول نحو 100 عنصر من قوات الأمن العام الحكومي إلى مدينتي الحسكة والقامشلي، يوم غد الاثنين، وذلك في إطار الاتفاق الأخير المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن نحو 16 سيارة أمنية تقل 100 عنصر من الأمن ستدخل إلى مقرين أمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي، جرى الاتفاق عليهما سابقاً، بهدف البدء بعملية دمج قوات الأمن الداخلي (الاسايش) ضمن الأمن الداخلي.

وأشار إلى أن عملية دخول القوات الحكومية ستترافق مع إجراءات أمنية مشددة، خشية أي ردود أفعال شعبية رافضة لدخول القوات إلى المدينتين، أو أخرى داعمة من الموالين للحكومة.

ووفق المصدر، فإن عملية الدمج ستبدأ بقوات الأمن الداخلي (الاسايش)، على أن تشمل لاحقاً حقول النفط والغاز، ومطار القامشلي، والمعابر، وتتبعها عملية دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين.

وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد أعلنتا، يوم الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، يتضمن التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إلى جانب تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.