بدءاً من يوم غد.. الحرس الثوري يهدد باستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية

شفق نيوز- طهران

هدّد الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية في المنطقة ابتداءً من يوم غد.

وذكر الحرس، بحسب ما نقله إعلام إيراني، أن "الشركات التي تشارك في التخطيط لأعمال إرهابية ستتعرض لإجراءات مضادة مقابل كل عملية اغتيال".

وأشار إلى أن عمليات استهداف الشركات الأميركية في المنطقة ستبدأ اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل، رداً على الهجمات على إيران، على حد قوله.

وأوصى الحرس، بإخلاء شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي الأميركية فوراً.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 شباط/ فبراير الماضي، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.