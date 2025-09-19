بدء انتشال رفات ضحايا "مجزرة العتيبة" بريف دمشق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، يوم الجمعة، المباشرة بانتشال رفات المقبرة الجماعية بريف دمشق، داعية المواطنين لعدم الاقتراب من المقبرة لضمان سلامة الأدلة.

وذكرت الهيئة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الاستجابة جاءت عقب ورود معلومات من مخفر بلدة العتيبة تفيد بوجود رفات عظمية ظاهرة على سطح الأرض في أحد الحقول الزراعية".

كما دعت المواطنين إلى "عدم الاقتراب من مواقع الرفات أو العبث بها، وترك مهام التوثيق والانتشال للجهات المختصة حفاظاً على كرامة الشهداء وضماناً لسلامة الأدلة المرتبطة بحقوق الضحايا وذويهم".

وتعود هذه الواقعة إلى المجزرة التي ارتكبت في 27 شباط 2014 عقب كمين نفذته قوات النظام البائد في العتيبة، وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين والعسكريين المنشقين، إضافة إلى اختفاء نحو 270 شخصاً.

وخلال الأشهر الماضية نفذت الهيئة سلسلة من العمليات الميدانية، إذ أشرفت في آب 2025 على انتشال رفات من مقبرة جماعية في محيط مدينة تدمر بالتعاون مع الدفاع المدني والطب الشرعي.