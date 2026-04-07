ضربات أميركية إسرائيلية تستهدف البنى التحتية والسكك الحديدية في إيران

شفق نيوز- طهران

أفادت تقارير صحفية، ظهر الثلاثاء، ببدء الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف البنى التحتية في إيران، مع إعلان إيراني عن دخول "مرحلة جديدة" من الحرب.

وذكر مراسلون في تقارير إخبارية مصورة، أنه تم استهداف جسرين في شمال ووسط البلاد، إضافة إلى سكك حديدية في كاشان، ما أسفر عن مقتل شخصين بهجوم على جسر سكك حديد كاشان.

وأشارت إلى "استهداف أميركي إسرائيلي لجسر يحيى أباد في وسط إيران"، فيما تحدث إعلام إيراني عن "استهداف جسر على طريق تبريز – زنجان السريع شمال غربي البلاد".

كما أعلنت مديرية الأزمات في أذربيجان الشرقية غرب إيران أن "عدواناً أميركياً إسرائيلياً استهدف الطريق السريع بين تبريز وزنجان".

وتحدثت التقارير عن "قصف عنيف على كرج التي تضم مستودعات تصدير النفط، مع انقطاع الكهرباء عنها".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي "أكملنا موجة هجمات على أنحاء متفرقة في إيران"، مضيفاً "استهدفنا عشرات المواقع للنظام الإيراني".

كما نشرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" صوراً لإقلاع مقاتلات من حاملة الطائرات "لينكولن" لشن ضربات في إيران، مؤكدة أن "مقاتلات حاملة الطائرات لينكولن تواصل شن ضربات بإيران".

وفي تطور لاحق، نقل إعلام إيراني عن السكك الحديدية في مشهد إعلانها توقف حركة القطارات بعد تحذير إسرائيلي، فيما دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى "الامتناع عن استخدام القطارات أو الاقتراب من خطوط السكك الحديدية في إيران حتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران"، محذراً من أن "الوجود في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض الحياة للخطر".

وفي السياق، أفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة وإسرائيل وضعتا "قاعدة المعرفة النووية الإيرانية" في بنك الأهداف، بهدف شل قدرة إيران على التخصيب قبل إنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن تل أبيب أعدت قائمة محدثة تضم مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران تحسباً لفشل المفاوضات مع طهران، فيما تسعى واشنطن وتل أبيب إلى "القضاء على البرنامج النووي الإيراني" عبر استهداف أقسام جامعية، ونظم تعدين اليورانيوم ومعالجته، وأجهزة الطرد المركزي، والشخصيات المرتبطة بالملف النووي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كنيساً يهودياً في طهران دُمّر بالكامل في الغارات الأميركية الإسرائيلية، إذ أفادت صحيفة "شرق" بأن "كنيس رافي نيا دُمّر بالكامل في غارات هذا الصباح".

وفي السياق ذاته، قال قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد مجيد موسوي إن "هذه هي المرحلة الجديدة من الحرب".