بديل استراتيجي لهرمز.. خط ملاحي جديد بين موانئ أوربية والشرق الأوسط

شفق نيوز- جنيف

أعلنت شركة "إم إس سي"، أكبر شركة لنقل الحاويات في العالم، إطلاق خط ملاحي جديد يربط بين موانئ أوروبية والشرق الأوسط عبر السعودية، في خطوة تعكس تحولات متسارعة في مسارات التجارة البحرية بالمنطقة مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن الخدمة الجديدة تحمل اسم "الخط السريع" (أوروبا – البحر الأحمر – الشرق الأوسط) ، وتهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن بين أوروبا والبحر الأحمر، في ظل ما وصفته بـ"الظروف الراهنة في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الخط الملاحي الجديد سيوفر رحلات ربط "موثوقة وفعالة وتنافسية"، مع تحسين أوقات العبور وتقديم حلول مرنة لمختلف أنواع الشحنات.

وبحسب الشركة، سيربط الخط الجديد مباشرة بين موانئ أوروبية رئيسية ومينائي الملك عبد الله وجدة في السعودية، إضافة إلى ميناء العقبة الأردني، مع إمكانية نقل البضائع إلى دول الخليج عبر خدمات النقل البري ومتعدد الوسائط.

ومن المقرر أن تنطلق أول رحلة في 10 مايو/أيار الجاري من ميناء أنتويرب في بلجيكا، على أن يمر الخط عبر موانئ غدانسك في بولندا، وكلايبيدا في ليتوانيا، وبريمرهافن في ألمانيا، وفالنسيا وبرشلونة في إسبانيا، وجويا تاورو في إيطاليا، وأبو قير في مصر، قبل الوصول إلى موانئ السعودية والأردن.

وأوضحت الشركة أن البضائع التي تصل إلى ميناء الملك عبد الله في السعودية ستُنقل برا إلى الرياض والدمام، ومنها إلى البحرين وقطر والإمارات والكويت، مما يعزز الربط التجاري الخليجي عبر السعودية.

وتسيطر شركة "إم إس سي" على نحو 21.2% من سوق شحن الحاويات العالمي، وفق بيانات الشركة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.