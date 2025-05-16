بدلاً من روسيا.. سوريا تختار الإمارات لطبع عملتها الجديدة

شفق نيوز/ تتجه سوريا، لطباعة عملتها الجديدة في الإمارات وألمانيا، بدلا من روسيا، التي كان من المقرر أن تطبعها لديها.

وكانت دمشق، قد وقعت يوم الخميس، صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب المفاجئ، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأمركية عن سوريا.

وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

واتفق الجانبان أيضا على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا.