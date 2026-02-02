بدعوة رسمية.. وفد من المجلس الوطني الكوردي يصل دمشق

شفق نيوز- دمشق

وصل وفد رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا، برئاسة رئيسه محمد إسماعيل، إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، بدعوة رسمية من وزارة الخارجية السورية.

وقال مصدر في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني السوري، لوكالة شفق نيوز، إن هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) توجّهت إلى العاصمة دمشق، بناءً على دعوة رسمية من الحكومة السورية.

وأوضح المصدر أن الوفد يضم كلاً من محمد إسماعيل، نعمت داوود، فيصل يوسف وسليمان أوسو.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار بحث عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول اللقاءات.

وكان المجلس الوطني الكوردي في سوريا قد قال، في بيان أمس أن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يُعد خطوة تتطلب تعاملاً مسؤولًا من جميع الأطراف.

كما أعرب المجلس عن أمله في تنفيذ الاتفاق بجدية وبصورة مستدامة، بما يُسهم في تجنيب البلاد مزيدًا من المعاناة والتوتر، ويتيح عودة النازحين إلى ديارهم.

وأضاف البيان، أن الاتفاق، إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم /13/، يُشكّلان مدخلًا لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكوردي، بما يخدم الاستقرار والحل السياسي الشامل في البلاد.