بدعم أوروبي.. دمشق تحتضن أول حوار رسمي بين الحكومة والمجتمع المدني

شفق نيوز- دمشق

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات "يوم الحوار مع المجتمع المدني السوري"، وذلك للمرة الأولى داخل سوريا منذ بدء تنظيمه قبل تسع سنوات في بروكسل، وبالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز خلال افتتاح الفعالية، إن هذا الحدث يشكل نقطة انطلاق لشراكة "متينة ومتجددة" بين الدولة والمجتمع المدني، مؤكداً على الدور المحوري لشركاء سوريا في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن المجتمع المدني ليس ظاهرة طارئة، بل امتداد لنقابات ومبادرات صمدت خلال أصعب الظروف.

من جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن "الحوار يمثل بداية التغيير"، مؤكدة أن "إعادة بناء سوريا لن تتحقق إلا من خلال شراكة تقوم على الاحترام المتبادل بين الدولة والمجتمع المدني".

واعتبرت أن المجتمع المدني شريك أساسي في التخطيط والتنفيذ والمساءلة.

وفي أول تعليق أوروبي من داخل دمشق، قال ميخائيل أونماخت، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، عبر منصة "إكس"، إنه يتطلع للاستماع إلى الهموم والأولويات والآمال التي يحملها ممثلو المجتمع المدني السوري المشاركون.

كما علّقت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من بروكسل، بأن الحدث يعكس التزام الاتحاد بدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده بعد عقود من الديكتاتورية، مؤكدة تخصيص 2.5 مليار يورو لدعم جهود الإعمار.

وتأتي هذه الفعالية تتويجاً لمشاورات موسعة أجريت داخل سوريا مع عشرات المنظمات المدنية، في إطار التحضير للدورة التاسعة من "يوم الحوار"، الذي ينعقد لأول مرة داخل البلاد، بعد سنوات من انعقاده في بروكسل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي دعم منذ عام 2011 منظمات المجتمع المدني السوري بما يزيد على 38 مليار يورو، على أن تركز نسخة عام 2025 على تمكين المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في مسار الانتقال السياسي الشامل.

في حين، يرى مراقبون أن انعقاد الحوار داخل دمشق يمثل محطة مهمة في توسيع المساحات المدنية والتشاركية، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، ويعدّ مؤشرًا على استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط المباشر في دعم عملية التعافي والبناء.