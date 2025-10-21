بدعم من التحالف الدولي.. "قسد" تعتقل قيادياً خطيراً في "داعش"

شفق نيوز- الرقة

نفذت فرق العمليات العسكرية (TOL) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وبدعم من قوات التحالف الدولي، يوم الثلاثاء، عملية أمنية نوعية ومحكمة في مدينة الطبقة بريف الرقة، أسفرت عن اعتقال إرهابي خطير في "داعش".

وذكرت "قسد" في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بعد رصد تحركات ونشاطات الإرهابي المدعو أحمد عبد القادر الموسى، وهو من أبناء مدينة الطبقة، حيث تمت مداهمة وكره وإلقاء القبض عليه دون وقوع اشتباكات".

وأوضحت أن "الموقوف كان يشرف على عمليات استلام وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية وتوزيعها على الخلايا الإرهابية، إضافةً إلى مراقبة النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية".

وطبقاً للبيان، فإن القوات ضبطت مع الإرهابي كمية من الأسلحة والقنابل اليدوية أثناء المداهمة، مؤكداً استمرار العمليات الأمنية ضد فلول خلايا تنظيم "داعش".

يأتي هذا البيان، بعد ساعات من إعلان "قسد"، عن اجتماع عُقد في مدينة الطبقة بين لجنة عسكرية من قواتها ووفد من الحكومة السورية، حيث جرى خلاله بحث التوترات الحاصلة بمحيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وسبل معالجتها بالطرق السلمية.