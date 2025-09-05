بداخله مئات النازحين.. انهيار "برج مشتهى" غرب غزة بقصف إسرائيلي

شفق نيوز- غزة

شن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، ثلاثة غارات جوية على برج مشتهى غرب مدينة غزة ما أدى إلى انهياره بالكامل، وذلك للمرة الثانية.

ويقع البرج المستهدف في منطقة غرب مدينة غزة المكتظة بالنازحين من مختلف أنحاء المدينة مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب وشمال المدينة.

كما تقيم مئات العائلات النازحة في خيام بمنطقة "الكتيبة" ضمن مخيم استخدمها الفلسطينيون مركزًا مؤقتًا لإيواء من تدمرت منازلهم خلال الحرب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن بدء توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، وفتح "أبواب الجحيم" على المدينة التي يقصفها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة.

وعبّر كاتس في حسابه على منصة "أكس"، قائلاً "يتم الآن فتح باب الجحيم على غزة، والجيش يوجّه أول إنذار بالإخلاء لمبنى مرتفع في مدينة غزة قبل قصفه"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من هذه اللحظة ستتسع العمليات العسكرية وتتصاعد وتيرتها حتى ترضخ حماس لشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، وتجريدها من السلاح، أو أن يتم تدميرهم"، وفق قوله.