بخط يده.. خامنئي يشيد بـ"أبو مهدي المهندس" برسالة تعزية سليماني

شفق نيوز- طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، رسالة تعزية كتبها المرشد علي خامنئي بخط يده، لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري قاسم سليماني، فيما أشاد بـ"رفاقه الشهداء، لا سيما منهم أبو مهدي المهندس" الذين اغتيلوا في العاصمة العراقية بغداد بغارة جوية أميركية في 3 كانون الثاني/يناير 2020.

وتصادف غداً الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، الذي استهدفت طائرة مسيرة أميركية موكبه فور خروجه من مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى مقتله مع عدد من مرافقيه، بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "أبو مهدي المهندس".

ووصف خامنئي في رسالته سليماني بأنه "الشخصية الدولية للمقاومة"، مؤكداً أن "كل من يهوى المقاومة سيثأر له. والانتقام القاسي من المجرمين سيكون حتمياً"، بحسب ما جاء في الرسالة".

وبهذا الخصوص أعلن خامنئي عن الحداد الرسمي في إيران لمدة ثلاثة أيام.