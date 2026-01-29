بحملة قصف واسعة.. ترمب يتلقى إحاطة عسكرية كاملة لضرب إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلقى إحاطات عسكرية كاملة بشأن خيارات هجومية محتملة على إيران، وفقاً لما نقلته عن مسؤولين أميركيين.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الخيارات تشمل "حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري"، ومن الخيارات ضرب "أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه إيران برنامجها النووي".

وأضافت أن من الخيارات أيضاً "شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على ترمب "إجراء محادثات ثلاثية تشمل الرئيسين ونظيرهما الإيراني".

وأتت هذه المعلومات التي كشفتها الصحيفة الأميركية في وقت كشفت فيه مصادر غربية لـ"رويترز" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمسؤولين عن العنف بإيران، كما أن مساعديه يدرسون شن ضربات تحدث تأثيراً دائماً.

كذلك كشفت أن الضربات ربما تستهدف الصواريخ الباليستية الإيرانية، وبرامج إيران النووية.

ولفتت المصادر، إلى أن ترمب يدرس قصف إيران للتشجيع على احتجاجات جديدة، مبينة أن الرئيس الأميركي يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام في إيران.

لكن المصادر، أشارت إلى أن ترمب لم يحسم بعد العمل العسكري ضد إيران.

وكانت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت هذا الأسبوع عن تمركز قوة بحرية ضاربة تتقدمها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في مياه الشرق الأوسط، فيما قال ترمب إنها "مستعدة وقادرة" على ضرب إيران "إذا لزم الأمر".

بالمقابل، أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري يجري تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من شباط/ فبراير المقبل.