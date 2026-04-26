بحضور مظلوم عبدي.. لقاء سياسي يؤكد على شراكة الكورد في مستقبل سوريا

عقدت رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الأحد، اجتماعاً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، بحث قضايا وحدة الصف الكوردي ومشاركتهم في مجلس الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني الكوردي فيصل يوسف لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع خُصص لبحث آليات واضحة لتوحيد الموقف الكوردي في أعقاب اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير المنصرم، بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأضاف يوسف، أن "الاجتماع تخلله نقاشات معمقة بقيت مفتوحة لجلسات لاحقة بهدف بلورة صيغة عملية تضمن تلافي إخفاقات الاتفاقيات السابقة بين المجلس الوطني الكوردي وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)".

وأوضح القيادي الكوردي، أن "المجلس شدد على الالتزام بالرؤية السياسية الكوردية المشتركة التي أقرت بكونفرانس نيسان/ أبريل 2025 وضرورة استثمار الفرصة الراهنة لتحقيق شراكة كوردية حقيقية، تضمن تمثيل الشعب الكوردي في مفاصل الدولة السورية المستقبلية، بدءاً من المؤسسات الخدمية والإنتاجية وصولاً إلى مجلس الشعب".

ونوه، يوسف، إلى إن المجلس الوطني الكوردي "يتفاعل إيجابياً مع انتخابات مجلس الشعب السوري في المناطق الكوردية، بما يضمن للشعب الكوردي تمثيلاً عادلاً وضرورة أن يؤخذ هذا التوجه في الاعتبار من قبل الجهات المعنية في الحكومة السورية المؤقتة، ولكي يكون الكورد شركاء فاعلين في المرحلة الانتقالية".

وانعقد "كونفرانس" وحدة الموقف والصف الكوردي في نيسان/ أبريل 2025 بمدينة القامشلي بشمال شرق سورية وذلك مشاركة الأحزاب الكوردية ومنظمات المجتمع المدني وحركة المرأة وفعاليات مستقلة، بهدف صياغة رؤية كوردية موحدة حول مستقبل سوريا وحل القضية الكوردية.

وتم اقرار رؤية سياسية كوردية مشتركة كوثيقة تأسيسية لحل عادل للقضية الكوردية ضمن سوريا موحدة ديمقراطية لامركزية، تضمن الحقوق القومية وتحترم التعددية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

كما دعا المؤتمر، إلى اعتماد هذه الرؤية أساساً للحوار الوطني مع مختلف القوى، وبما يساهم في بناء سوريا جديدة قائمة على الشراكة دون إقصاء.