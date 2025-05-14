بحضور "ظل حماس".. ترامب يعقد اجتماعاً مغلقاً في الدوحة حول غزة

شفق نيوز/ عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا مغلقًا في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، بمشاركة غير مباشرة من حركة "حماس"، لبحث سبل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام قطرية بأن أمير دولة قطر حضر الاجتماع الذي شارك فيه أيضًا المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن والمفقودين آدم بوهلر، إلى جانب عدد من المسؤولين القطريين.

وذكرت قناة "الجزيرة" أن المشاورات بين ترامب وأمير قطر انطلقت عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الدوحة، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أشارت القناة إلى أن المبعوث ويتكوف عقد لقاءً منفصلًا مع مسؤولين قطريين وعدد من عائلات الأسرى، فيما غاب الأسير المفرج عنه عيدان ألكسندر، الحامل للجنسية الأمريكية، عن الحضور لأسباب صحية.

واستمر اللقاء بين ويتكوف وعائلات الأسرى والمسؤولين القطريين نحو ساعتين ونصف، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية والدبلوماسية نتائج هذه التحركات المكثفة بشأن الملف الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة "ستعمل ما في وسعها لوضع حد لحرب غزة".

وقال ترامب خلال القمة الخليجية الأمريكية في الرياض: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة، وسنعمل على تأمين الرهائن الأميركيين".