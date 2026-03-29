بحرية إيران: "أبراهام لينكولن" تحت المراقبة وردنا سيكون حاسماً بمجرد دخولها مدى النيران

شفق نيوز- طهران

أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن تحركات حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن، تحت المراقبة، لافتا إلى أنه بمجرد دخولها ضمن مدى نيرانه سيكون ردنا حاسما.

وقال إيراني، إن "بلاده تراقب عن كثب تحركات حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن في المنطقة".

وأضاف أن "جميع مواقع وتحركات الحاملة وطلباتها من دول المنطقة تخضع لمراقبة دقيقة وفورية"، مؤكداً أنه "بمجرد دخولها ضمن مدى النيران الإيرانية، سيتم الرد والثأر لدماء الشهداء في دنا".

وأكد إيراني، أن "شرق مضيق هرمز وبحر عُمان يخضعان للسيطرة الكاملة للقوات البحرية الإيرانية"، مشدداً على "جاهزية قواته للتعامل مع أي تطورات ميدانية في المنطقة".