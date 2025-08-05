بثلاثة صواريخ.. مسيّرة إسرائيلية تغتال شخصاً شرق لبنان

شفق نيوز- بيروت

شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة بريتال شرق لبنان، مساء اليوم الثلاثاء، استهدفت خلالها سيارة مدنية بثلاثة صواريخ مما أدى إلى مقتل شخص.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط شهيد"، دون تفاصيل أكثر.

بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية "استهدفت سيارة مدنية بثلاثة صواريخ، على طريق بلدة بريتال جنوب شرق بعلبك".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت الوكالة اللبنانية "بتحليق للطيران الحربي المسير المعادي (الإسرائيلي) فوق منطقتي القاسمية والجوار (جنوب)على علو منخفض".

وقالت إن "مسيرة معادية حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة صور جنوب لبنان وقرى وبلدات تابعة لها".

وذكرت أن "مسيرة إسرائيلية أخرى ألقت قنابل صوتية فوق حي كروم الشراقي شرق قرية ميس الجبل (جنوب)، دون وقوع إصابات".

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة غارات وتوغل للجيش الإسرائيلي في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.