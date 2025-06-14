بتوقيع "يا علي".. إيران تقول إنها قصفت اسرائيل بـ"كثافة نارية عالية"

شفق نيوز/ أعلنت إيران، فجر الأحد، إطلاق موجة جديدة من الرشقات الصاروخية والطائرات المسيّرة باتجاه أهداف استراتيجية داخل إسرائيل، وذلك في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، التي أطلقتها قوات الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري، رداً على الضربات الجوية التي نُفّذت ضد منشآت نووية وعسكرية ونفطية داخل الأراضي الإيرانية.

وأكدت إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي مساء السبت، أن القوة الجوفضائية للحرس "أطلقت موجة جديدة من الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، في عملية هجومية مشتركة، رداً على العدوان المتجدد للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية". وأشار البيان إلى أن العملية تمت بكثافة نارية عالية، وستُنشر تفاصيل إضافية لاحقاً حول نتائجها الميدانية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الهجوم جاء بتوقيع تعبوي "يا علي بن أبي طالب"، وتزامن مع ليلة عيد الغدير، معتبرة أن التوقيت يحمل رسالة رمزية وسياسية.

وأكدت الوكالة أن الهجمات استخدمت صواريخ فرط صوتية، وصواريخ "عماد" و"خيبر"، واستهدفت مناطق في حيفا وتل أبيب، وقد نجحت في اختراق الطبقات الدفاعية الإسرائيلية.

من جهته، أقرّ الجيش الإسرائيلي بتعرض مناطق شمالية، بينها مدينة حيفا، لرشقات صاروخية إيرانية، وأوقعت ثلاثة قتلى وجرحى.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن سلاح الجو نفذ ضربة انتقامية استهدفت مستودعاً رئيسياً للوقود غرب العاصمة الإيرانية طهران، وتسببت بانفجارات ضخمة وحريق واسع في منطقة "شهران".

تأتي هذه الجولة من الهجمات والضربات المتبادلة بعد أقل من 48 ساعة على تنفيذ إسرائيل سلسلة ضربات جوية دقيقة طالت منشآت إيرانية استراتيجية، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري، من بينهم قائد العمليات الجوية ومسؤولين في ملف الصواريخ والطاقة النووية.