بتوجيه من الشرع.. وقفات في مدن سورية لدعم "وحدة البلاد"

شفق نيوز- دمشق

شهدت عدة مدن وبلدات سورية، اليوم الجمعة، وقفات شعبية واسعة بدعم وتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، للتأكيد على "وحدة البلاد ورفض التقسيم".

وقالت مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة دير الزور شهدت خروج حشود كبيرة إلى ساحة المدلجي، للتأكيد على وحدة البلاد، وأيضا خرجت في ساحة الأمويين والميدان والمزة ومحيط الجامع الأموي في العاصمة دمشق، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بوضع حدّ للاعتداءات".

وفي العاصمة أيضا، أشارت إلى أن "الوقفات خرجت في بلدة صحنايا بريف دمشق، شارك فيها أبناء الطائفة الدرزية وأهالي البلدة".

واضافت "وفي درعا أيضا أقيمت وقفات حاشدة إلى مختلف مدن وبلدات المحافظة، حيث شدد المشاركون على رفض الخطابات الطائفية"، كما ورد في شعاراتهم.

كما شهدت حمص مظاهرة حاشدة أيضا، وفي ريف حماة ومورك وكفرزيتا، مؤكدين رفضهم لأي مساعٍ لفصل أي جزء من سوريا، والأمر ذاته في طرطوس، حتى امتدت الوقفات إلى معرة النعمان وإدلب.

وبينت أن "هذه الوقفات جميعها جرت بتنظيم من قبل جهات دينية وبدعم من الرئيس السوري أحمد الشرع".

وجاء هذا الحراك، بعد تظاهرات خرجت في عدد من مناطق الساحل السوري، يوم الثلاثاء الماضي، تطالب باللامركزية.