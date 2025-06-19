بتهمة "التواطؤ بالعدوان" على إيران.. جواد ظريف يطالب بمحاكمة غروسي

شفق نيوز/ طالب وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، يوم الخميس، بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهماً إياه ما وصفه بـ"التواطؤ في جرائم أدت إلى مقتل مدنيين إيرانيين جراء العدوان الإسرائيلي".

وكتب ظريف في منشور على منصة "إكس": "التقرير غير المسؤول والمغالط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألحق أضراراً لا تُعوّض بمكانة هذه الوكالة. يجب محاكمة غروسي بسبب تواطئه في مقتل الأبرياء في إيران، حيث استُخدم تقريره كذريعة للعدوان الإسرائيلي."

واعتبر ظريف أن أداء غروسي أسهم في تشويه الحقيقة وتقويض حيادية الوكالة الدولية، ما جعلها، أداة بيد أطراف معتدية لتنفيذ مخططات غير مشروعة ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات في ظلّ تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وبعد تقارير تفيد باستخدام تل أبيب لمعلومات وردت في تقارير الوكالة لتبرير هجماتها الأخيرة على مواقع داخل الأراضي الإيرانية.