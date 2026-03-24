بتهمة الارتباط بـ"الموساد".. إيران تعلن اعتقال ثلاثة أشخاص في كرمانشاه

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في محافظة كرمانشاه الكوردية غربي البلاد، بتهمة الارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مشيرةً إلى ضبط كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة بحوزتهم.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد رصد استخباراتي دقيق لنشاط هؤلاء الأفراد".

وأوضحت مصادر الحرس الثوري، أن "قوة أمنية داهمت موقعاً كانت تستخدمه المجموعة، حيث عثرت على كميات من الأسلحة والذخائر، ومواد تشمل البارود وصواعق، فضلاً عن معدات تُستخدم في تصنيع طلقات الخرطوش".

وتشهد المناطق الحدودية في غرب إيران تشديداً أمنياً مكثفاً، إذ تتهم طهران أطرافاً خارجية بالعمل على زعزعة الاستقرار في تلك المناطق، عبر دعم جماعات معارضة أو تنفيذ عمليات أمنية.