بتحدٍّ للحظر الأميركي.. ناقلة نفط إيرانية تدخل مياه بلادها الإقليمية بحماية عسكرية

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية "سيلي سيتي" دخلت المياه الإقليمية للبلاد بعد عبورها بحر العرب، وذلك بدعم عملياتي من القوات البحرية الإيرانية.

وذكر الجيش، في بيان بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الناقلة تمكنت من الوصول التحذيرات والتهديدات المتكررة من قبل القوات البحرية الأميركية، مؤكداً أنها "واصلت مسارها بأمن كامل حتى دخولها المياه الإيرانية".

وأضاف البيان أن "القوة البحرية الإيرانية وفرت الحماية للناقلة خلال عبورها، ما مكنها من الوصول بأمان من بحر العرب إلى السواحل الإيرانية، حيث رست لاحقاً في أحد الموانئ الجنوبية للبلاد".