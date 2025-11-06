بايدمير يبحث مع مسؤولي الإدارة الذاتية آخر التطورات في سوريا والمنطقة

شفق نيوز- دمشق

بحث السياسي الكوردي وعضو البرلمان التركي الأسبق، عثمان بايدمير، يوم الخميس، مع مسؤولي الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، آخر المستجدات في سوريا والتطورات في المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن "السياسي الكوردي وعضو البرلمان التركي الأسبق، عثمان بايدمر وصل إلى مناطق شمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء قادما من تركيا عبر إقليم كوردستان".

وأستقبلت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، أفين سويد وحسين عثمان، السياسي الكوردي وعضو حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا في مقر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية بمدينة الرقة، وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التطورات الراهنة في سوريا والمنطقة عموماً، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول تجربة الإدارة الذاتية ودورها في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين مختلف المكونات"، وفق ما نقله موقع الإدارة الذاتية.

كما تناولت المباحثات، "سبل تعزيز النضال الوطني والديمقراطي لمواجهة التحديات الحالية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والمكتسبات التي تحققت في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على الدور المحوري للمرأة في المجالات السياسية والاجتماعية، وضرورة تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك".

واختُتمت الزيارة، بحسب مراسلنا، بـ"التشديد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية بين جميع المكونات، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الحرية والديمقراطية وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية"، لافتا إلى أن "بايدمر سيجري جولة في عدة مدن ومناطق بشمال شرق سوريا ويلتقى أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني في المنطقة خلال الأيام القادمة".