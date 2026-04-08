بالأرقام.. رئيس الأركان الأميركي يكشف "لأول مرة" حصيلة "تدمير" القدرات الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

في بيان عسكري تفصيلي هو الأول من نوعه، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، عن الحصيلة النهائية لعملية "الغضب الملحمي" (Epic Fury) التي استمرت 38 يوماً، مؤكداً أن القوات المشتركة نجحت في تدمير القدرة الإيرانية على عرض القوة خارج حدودها بشكل كامل.

1. حصاد 38 يوماً: تدمير 13 ألف هدف

أعلن الجنرال كين أن القوات الأميركية المشتركة ضربت أكثر من 13,000 هدف داخل إيران، شملت:

* أهداف ديناميكية: التعامل الفوري مع 4,000 هدف ظهرت فجأة في ميدان المعركة بفضل مرونة منظومة القيادة والسيطرة.

* الدفاع الجوي: تدمير 80% من منظومة الدفاع الجوي الإيرانية عبر استهداف 1,500 موقع.

* القدرات الصاروخية والمسيرات: محو 450 منشأة لتخزين الصواريخ الباليستية و800 منشأة لتخزين الطائرات المسيرة الانتحارية.

2. إبادة الأسطول البحري ومنشآت الإنتاج

أكد رئيس الأركان أن البحرية الإيرانية استقرت في قاع الخليج العربي، موضحاً التفاصيل التالية:

* القوة البحرية: إغراق 90% من الأسطول النظامي، بما في ذلك 150 سفينة حرب كبرى ونصف زوارق الهجوم السريعة التابعة للحرس الثوري.

* الألغام البحرية: تنفيذ 700 ضربة ضد أهداف الألغام، مما أدى لتدمير 95% من قدرات إيران في هذا المجال.

3. شل القاعدة الصناعية والنووية

وصف كين الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية بأنه "لا يمكن إصلاحه لسنوات طويلة":

* المصانع: تدمير 90% من مصانع الأسلحة، بما في ذلك كافة المصانع المنتجة لطائرات "شاهد" المسيرة وأنظمة توجيهها.

* المحركات والوقود: تدمير منشآت إنتاج محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب.

* المنشآت النووية: استهداف وتدمير ما يقرب من 80% من القاعدة الصناعية النووية الإيرانية، مما أجهض طموحات طهران النووية.

4. تفاصيل القوة المشاركة والتحالف الإقليمي

أشاد الجنرال كين بالدعم اللوجستي والتحالفات الدولية التي سهلت المهمة:

* التحالف الإقليمي: قدم الشكر للسعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، والأردن لدورهم في حماية الأفراد والأصول والعمل المشترك.

* الجهد الجوي: تنفيذ 10,000 مهمة جوية، شملت 62 رحلة للقاذفات الاستراتيجية، منها 18 رحلة مباشرة (ذهاباً وإياباً) من الولايات المتحدة، وهي مهام استغرقت كل منها أكثر من 30 ساعة طيران متواصلة.

* الاعتراضات: اعتراض 1,700 صاروخ باليستي ومسيرة كانت تستهدف القوات الأمريكية والشركاء والمدنيين.

5. رسالة الجاهزية وعملية الإنقاذ

اختتم كين تصريحاته بالإشارة إلى عملية إنقاذ "ملحمية" لطاقم طائرة مقاتلة سقطت نهاية الأسبوع الماضي، واصفاً إياها بأنها تجسيد لروح القوات الأمريكية التي "لا تترك أحداً خلفها".

وحذر الجنرال من أن وقف إطلاق النار الحالي هو "استراحة محارب"، مشدداً على أن القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى (Locked and Loaded) لاستئناف العمليات بنفس السرعة والدقة إذا ما خرقت إيران الهدنة، قائلاً: "لقد دمرنا قدرتهم على إيذاء أمريكا ومصالحنا لسنوات قادمة".