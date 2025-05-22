"باليستي ومسيرتان".. الحوثيون يعلنون استهداف مطار ومنطقتين في إسرائيل

شفق نيوز/ أعلن جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيون"، يوم الخميس، استهداف مطار بن غوريون وشن هجمات مزدوجة على أهداف إسرائيلية في يافا وحيفا.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة الحوثيين في بيان إن "القوة الصاروخية التابعة لها نفذت عملية استهدفت مطار اللد (بن غوريون)، في منطقة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي من طراز ذو الفقار".

وأشار إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وأسفرت عن حالة من الهلع في صفوف ملايين الإسرائيليين، الذين اندفعوا إلى الملاجئ، بالإضافة إلى توقف حركة المطار لمدة تقارب الساعة".

كما أعلن البيان أن "سلاح الجو المسيّر التابع للقوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية مزدوجة، مستخدماً طائرتين مسيرتين من طراز "يافا"، حيث استهدفت كل منهما هدفا حيويا في منطقتي يافا وحيفا المحتلتين".

وأكد أن "التصعيد الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة وارتكاب المجازر الوحشية بحق الرجال والنساء والأطفال، وعلى مرأى ومسمع من العالم، يستوجب تحركا عاجلا وفوريا من أبناء الأمة الإسلامية والعربية، باعتباره واجباً دينياً وأخلاقيا وإنسانيا".

وشدد البيان على أن "اليمن سيواصل تنفيذ عملياته الإسنادية دعماً للمقاومة الفلسطينية، ولن يتردد في توسيع نطاق تلك العمليات وتصعيدها، بما يتوافق مع قدراته وإمكاناته، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة".