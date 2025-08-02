بالفارسية.. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

شفق نيوز- واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأميركية، عبر حسابها الرسمي باللغة الفارسية، يوم السبت، الرعايا الأميركيين بإعادة النظر في خططهم لزيارة إيران.

وفي تحذير رسمي صادر عن الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية، تم حث المواطنين الأمريكيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى إيران، مشيراً إلى أن النظام الايراني يعيش حالة من "الهلع" غير المسبوقة بعد حربه مع اسرائيل، ويلاحق "المعارضين".

وأكد البيان على أن أي شخص يفكر في زيارة إيران يجب أن يُعيد تقييم قراره، مشددًا على أن المواطنين الأمريكيين "لا ينبغي لهم السفر إلى إيران" تحت أي ظرف.

وتصنف الولايات المتحدة إيران ضمن فئة "التحذير الرابع"، وهي أعلى درجات التحذير التي تُصدرها السلطات الامريكية بشأن السفر إلى دول تعتبرها خطيرة.

ووجهت الخارجية الأمريكية الرعايا الراغبين في السفر إلى مراجعة الموقع الرسمي للتحذيرات الأمنية، للحصول على أحدث التحديثات والمعلومات الأمنية قبل اتخاذ أي قرار.