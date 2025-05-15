بالتنسيق مع دول المنطقة.. تركيا تكشف آلية تسليم سلاح حزب العمال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن الجيش سيواصل عملياته ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، فيما أشارت إلى العمل على إنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب بعد إعلانه حلّ نفسه وإلقاء السلاح إثر عقود من النزاع مع أنقرة.

وأفاد متحدث باسم الوزارة، بأن الجيش "سيواصل العمل في المناطق التي استخدمها حزب العمال الكوردستاني"، مبيناً أن مؤسسات الدولة المعنية ستنسق مع نظيراتها في دول المنطقة لإنشاء آلية منسقة لتسليم أسلحة الحزب.

بدوره، قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية حل الحزب ستخضع لمراقبة ميدانية دقيقة من قبل مؤسسات الدولة. وأضاف أن التنفيذ العملي والكامل لقرار حزب العمال الكوردستاني سيكون نقطة تحول.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، الاثنين الماضي، حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من القتال مع الدولة التركية. ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان، المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999، حثّ من خلالها في فبراير/شباط مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب.