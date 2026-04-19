بالتنسيق مع العراق.. سوريا تحبط تهريب نصف مليون حبة كبتاغون

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الأحد، إحباط عملية تهريب كمية تقدر بنصف مليون حبة من مخدر الكبتاغون كانت معدة للنقل إلى خارج البلاد وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية.

وذكرت الداخلية السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع قوى حرس الحدود، وبالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق أحبطت عملية تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة، كانت معدة للنقل إلى خارج البلاد".

وبحسب البيان، فإن "العملية أسفرت عن توقيف المدعوين (ط. ع)، و(ف. ع)، متلبسين بنقل الشحنة، وذلك تحت مراقبة ومتابعة القوى الأمنية لتحركاتهما ضمن العاصمة دمشق، حيث ضُبطت بحوزتهما كمية تقدر بـ 500,000 (نصف مليون) حبة من مخدر الكبتاغون، كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار".

وأشارت إلى أن "هذه العملية تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ظاهرة المخدرات، وتعزيزاً لآليات التعاون الدولي والإقليمي لتقويض نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في 8 نيسان/ أبريل الجاري، تفكيك وإحباط نشاط شبكات دولية متخصصة في الاتجار وتهريب المواد المخدرة، وذلك عبر ثلاث عمليات أمنية نوعية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات الأمنية في العراق وسوريا عن تنفيذ عمليات مشتركة بين البلدين أسفرت عن الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات، وإحباط تهريب 57 كغم من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى تفكيك شبكة دولية لتصنيع وتهريب وترويج المخدرات في الأراضي السورية.