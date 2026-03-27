بالتزامن مع كلمة ترمب.. طهران تتعرض لقصف مكثف يتسبب بانقطاع الكهرباء

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، ليل الخميس، بتعرض طهران إلى قصف كثيف تسبب بانقطاع الكهرباء.

وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، في خبر لها: قبل دقائق، سُمع دوي انفجار ناجم عن هجوم شنته طائرات معادية في عدة مناطق من طهران، بما في ذلك غربها، بالإضافة إلى نشاط دفاعي".

كما أفادت وسائل إعلام أخرى، بتعرض مدينة كرخ إلى قصف كثيف في هذه الأثناء.

وبينت أيضا، أن الضربات الأخيرة تسببت بانقطاع الكهرباء في طهران.

وجاء هذا القصف الكثيف، بالتزامن مع كلمة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، اكد فيها: نوجه ضربة قوية لإيران في هذه الأثناء.