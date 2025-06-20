بالتزامن مع عرض تفاوضي شامل.. انطلاق مفاوضات أوروبية ايرانية في جنيف

شفق نيوز/ انطلقت في جنيف، يوم الجمعة، المحادثات بين إيران ومجموعة الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ولندن وبرلين ستقدم عرضاً تفاوضياً شاملاً للإيرانيين.

وتعتبر هذه هي أول مفاوضات منذ اندلاع حرب إيران وإسرائيل، يلتقي خلالها وزراء خارجية أوروبيون بنظيرهم الإيراني عباس عراقجي، بهدف إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة المشاركة في القصف الجوي الإسرائيلي على إيران.

بدوره أكد ماكرون على هامش معرض باريس الجوي، أنه "يجب إعطاء الأولوية للعودة إلى المفاوضات الجوهرية"، داعياً إسرائيل أيضاً إلى "وقف ضرباتها على البنى التحتية المدنية الإيرانية".

وفي آخر تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، أن طائرة مسيّرة إسرائيلية نفّذت عملية اغتيال دقيقة في العاصمة الإيرانية طهران، استهدفت عالماً يعمل في البرنامج النووي الإيراني.

ولم يكشف المصدر عن هوية العالم المستهدف أو تفاصيل إضافية حول العملية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية، وقوع هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة استهدف بناية سكنية وسط طهران.

ونقلت صحيفة "شرق" الإيرانية عن مصادر مطلعة، أن الانفجار الذي وقع أخيرا في منطقة غيشا وسط العاصمة طهران، كان محاولة اغتيال استهدفت أحد العلماء النوويين الإيرانيين.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل رسمية حول هوية المستهدف أو نتائج التحقيقات.