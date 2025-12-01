بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان.. حزب الله يرفع جاهزيته لمواجهة إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، حسين النمر، يوم الاثنين، أن الحزب لا يسعى إلى الحرب، وذلك بالتزامن مع زيارة بابا الفاتيكان، إلى لبنان، حاملاً رسالة سلام، ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال النمر خلال احتفال حزبي، إن "حزب الله لا يسعى إلى الحرب لكنه سيكون حاضراً في ساحتها إن فرضت عليه"، مؤكداً أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، مبيناً أن "الحزب لن يرفع الراية البيضاء أو يستسلم".

وأضاف: "الضغوط علينا مستمرة، فمرة يطلون علينا باستباحة الوطن براً وبحراً وجواً، ومرة بالاغتيالات، وأخرى بالتعقب، أو التنصت، ومرة بالسياسة أو المال، ومرة بالمبعوثين الدوليين الذين يهددون على قاعدة التنبيه إلى ما قد يحصل".

وأشار إلى أن "ما يعرض على حزب الله هو أن تسلم المقاومة سلاحها، وأن تنسحب من مواقعها، وتندمج في السياسة وتترك قتال إسرائيل"، إلا أنه اعتبر أن هذا العرض بالنسبة للحزب "استسلام ورفع للراية البيضاء".

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، هاني مرزوق، اتهم مساء أمس الأحد، حزب الله بجر إسرائيل إلى الحرب، وقال في تصريحات للعربية، إن "حزب الله يعيد بناء الأنفاق ويتسلح".

وأتت تلك التصريحات، بعدما وجهت إسرائيل رسالة تحذير إلى الدولة اللبنانية عبر الولايات المتحدة، بأنها ستوسع ضرباتها على الأراضي اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية.