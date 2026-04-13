بالتزامن مع حصار هرمز.. ترمب تدرس توجه ضربات محدودة على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، يوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاريه يدرسون خيار استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام الجارية.

وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الضربات المحتملة قد تترافق مع فرض حصار بحري، ضمن مساعٍ للضغط على طهران ودفعها نحو تقديم تنازلات في المفاوضات"، مشيرة إلى أن "خيار العودة إلى حملة قصف شاملة لا يزال الأقل ترجيحاً لدى ترمب".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، قد أعلنت يوم الاثنين، أنها ستباشر تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، ابتداءً من 13 نيسان/ أبريل الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك استناداً إلى إعلان صادر عن الرئيس الأميركي.

وأوضحت القيادة في بيان أن "الحظر سيطبق بشكل محايد على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم "عرقلة حرية الملاحة للسفن العابرة عبر مضيق هرمز والمتجهة إلى موانئ غير إيرانية".

وأضاف البيان أن "أطقم السفن التجارية ستتلقى إشعارات رسمية تتضمن تفاصيل إضافية قبل بدء تنفيذ الحظر"، داعياً جميع الملاحين إلى "متابعة نشرات الإشعارات للملاحين والتواصل مع القوات البحرية الأميركية عبر قنوات الاتصال المباشر، خصوصاً عند العمل في منطقة خليج عمان والممرات المؤدية إلى مضيق هرمز".