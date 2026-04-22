بالتزامن مع تمديد الهدنة وتعثر المفاوضات.. الحرس الثوري يتوعد "العدو" بـ"ضربات ساحقة"

توعد الحرس الثوري الإيراني، بتوجيه ضربات "ساحقة" لما وصفها بـ"موارد العدو" في المنطقة حال استئناف المعارك، تزامناً مع قرار طهران الانسحاب النهائي من مفاوضات إسلام آباد التي كانت مقررة اليوم الأربعاء مع الجانب الأميركي.

وأشار الحرس في بيان إلى "الاستعداد لصنع مفاجآت في ساحة المعركة تفوق إدراك (العدو) وحساباته عبر استخدام أوراق جديدة" يأتي هذا تزامناً مع تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهلة وقف إطلاق النار لمنح فرصة للحكومة الإيرانية من أجل التفاوض في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأضاف أن "القوات في أعلى درجات الجاهزية للرد الفوري"، مؤكداً أن "أي جولة عسكرية جديدة ستشهد استهدافاً مكثفاً لأصول (العدو)".واعتبر الحرس الثوري أن "الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة دفعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى حالة من العجز والاستنزاف"، لافتاً إلى أن "منظومة العمليات المركبة شلت قدرة العدو وأجبرته على التوسل لوقف إطلاق النار".

وشدد البيان على أن "الميدان لا يزال مفتوحاً لضرب النقاط الحيوية"، مؤكداً أن طهران "لن تسمح بإعادة إحياء القدرات الاستراتيجية للعدو أو استعراض قوته مجدداً".

واختتم بالقول: "إن المنطقة على أعتاب نظام إقليمي جديد في غرب آسيا خالٍ من القوى الأجنبية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال مساء أمس الثلاثاء، إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى لإتاحة الفرصة لمزيد من محادثات السلام.

وقررت طهران، مساء أمس الثلاثاء، عدم التواجد في إسلام آباد للتفاوض مع الجانب الأميركي اليوم الأربعاء بشكل "نهائي"، وذلك لأسباب مختلفة أدت إلى عدم حدوث أي تقدم ملموس في الرسائل المتبادلة خلال الأيام القليلة الماضية.