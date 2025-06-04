بالتنسيق مع واشنطن.. طهران منفتحة على "اتحاد نووي إقليمي"

شفق نيوز/ نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران منفتحة على إبرام اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، يتضمن فكرة إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، مقره داخل الأراضي الإيرانية.

وقال المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، إن طهران قد تدرس مثل هذا الطرح "إذا جرى تخصيب اليورانيوم داخل إيران"، لكنه شدد على أن أي مبادرة تقترح نقل العملية إلى خارج البلاد "محكومة بالفشل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ أميركية لإحياء المسار التفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني، فيما جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، مؤكداً أن طهران "لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح بزشكيان، في مقابلة مع التلفزيون العُماني بثتها وسائل إعلام إيرانية أمس الأربعاء، أن "الشروط الأساسية لأي اتفاق نووي جديد يجب أن تنسجم مع القوانين الدولية"، مشيراً إلى أن من حق أي دولة إجراء أبحاث علمية واستخدام الطاقة النووية في مجالات سلمية.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لا تنوي التوجه نحو إنتاج السلاح النووي، لافتاً إلى أن هذا الموقف يستند إلى فتوى دينية من المرشد الأعلى، وإلى العقيدة العسكرية للجمهورية الإسلامية.

وقال بزشكيان: "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لضمان عدم امتلاكنا للسلاح النووي، فنحن مستعدون للتعاون الكامل لإثبات ذلك"، مستدركاً: "لكننا لن نتوقف عن تخصيب اليورانيوم لأغراض طبية وزراعية وصناعية. هذا حق قانوني لن نتنازل عنه".

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول امس الإثنين، أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران "لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم"، مؤكداً عبر منصته "تروث سوشال" أن "التخصيب سيكون محظوراً بالكامل بموجب الاتفاق المرتقب".

وتبقى مسألة تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، في وقت تسعى فيه قوى دولية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.