باكستان.. قتلى وجرحى باقتحام محتجين القنصلية الأميركية

شفق نيوز– إسلام آباد

أفادت وسائل إعلام باكستانية، يوم الأحد، بوقوع قتلى وجرحى إثر اقتحام محتجين مقر القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، احتجاجاً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

واندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين تجمعوا على طريق MT خان المحاذي لمبنى القنصلية، حيث رشقوا المبنى بالحجارة وحطموا عدداً من نوافذه في محاولة لاقتحامه.

وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى المدني في كراتشي، وفق ما أفاد به مسؤولو خدمات الإنقاذ.

كما انتشرت تعزيزات أمنية من الشرطة وقوات الرينجرز في محيط القنصلية لمنع تصاعد العنف.

وأغلقت السلطات الطريق الرابط بين سلطان آباد وشارع مي كولاشي، ما تسبب باختناقات مرورية حادة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إقليمي متسارع عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي وصفتها طهران بأنها "إعلان حرب"، وأعلنت على إثرها شن هجمات انتقامية.

وتشترك باكستان مع إيران بحدود تمتد لنحو 900 كيلومتر، فيما تضم أقلية شيعية واسعة، ما يجعل أي توسع في النزاع عاملاً مؤثراً على الاستقرار الداخلي.