باكستان.. إجراءات مشددة قبل انطلاق محادثات إيران

شفق نيوز- اسلام اباد

عززت السلطات الأمنية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، إجراءاتها قبيل محادثات رفيعة المستوى تهدف إلى خفض التصعيد في حرب إيران، بحسب ما أوردت شبكة "CNN".

وتستضيف باكستان، الأحد، محادثات مشتركة مع كل من السعودية وتركيا ومصر بشأن حرب إيران.

وقبيل بدء المحادثات، التي يُتوقع انطلاقها بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي، شهدت إسلام آباد انتشاراً أمنياً مكثفاً، خاصة في محيط وزارة الخارجية.

وبرزت باكستان كوسيط رئيسي في المساعي الدبلوماسية، مستفيدة من علاقاتها الجيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، حيث نقلت إلى طهران مقترحاً أميركياً للسلام يتضمن 15 نقطة.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مؤخراً، أن إسلام آباد ستستضيف اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.