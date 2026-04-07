باكستان تلوح بتدخل عسكري في إيران

شفق نيوز- إسلام أباد

لوحت حكومة باكستان، يوم الثلاثاء، بتدخل عسكري في إيران، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية في حال تعرضها لتهديد.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن "حكومة وشعب باكستان يقفان مع السعودية كما وقفت السعودية معهما سابقاً".

وأضاف: "جغرافياً ومن منظور عسكري، قد تتيح طبيعة الحدود والامتداد الصحراوي في شرق إيران لباكستان بعض فرص الحركة داخل أجزاء من شرق إيران في حال وقوع تدخل عسكري".

وفي وقت سابق من اليوم، دان الجيش الباكستاني، الهجمات الإيرانية تجاه السعودية، وبينما اعتبر أنها "تصعيد مجاني" يضرب جهود السلام، حذر من أن استمرار تلك الهجمات على المملكة سيغلق باب الوساطة.

وذكر الجيش الباكستاني: "ندين الهجمات الإيرانية تجاه السعودية، فهي تقوض أي مخرج دبلوماسي للأزمة، وتعتبر تصعيد مجاني يضرب جهود السلام".