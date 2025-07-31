باكستان تكرّم قائد الهجوم الأمريكي على إيران بالتزامن مع زيارة بزشكيان

شفق نيوز- طهران

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، منحت باكستان وسام "الامتياز" وهو أعلى وسام عسكري في البلاد، للجنرال الأمريكي مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، المعروف بدوره البارز في التخطيط والتنسيق للهجمات الإسرائيلية المدعومة أمريكياً ضد طهران، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد.

وأقيم حفل التكريم في القصر الرئاسي بحضور رئيس البلاد آصف علي زرداري، حيث تم منح الوسام للجنرال كوريلا "تقديراً لخدماته في تعزيز العلاقات الدفاعية"، بحسب البيان الرسمي، في حين رأت جهات سياسية ومراقبون أن الخطوة تحمل رسائل مقلقة في توقيتها وسياقها، لا سيما وأنها جاءت بعد أسابيع من تقارير غربية كشفت عن تقديم كوريلا خططاً عسكرية للرئيس الأمريكي لاستهداف إيران، وتنسيقه الوثيق مع الجيش الإسرائيلي خلال تصعيد الحرب الأخيرة.

وسبق أن وصفته وسائل إعلام أمريكية بأنه أحد أبرز الجنرالات المؤيدين لإسرائيل في البنتاغون، والمسؤول الأهم في مظلة الدفاع الإقليمي التي تقودها واشنطن ضد طهران.

من جهتها، انتقدت مليحه لودهی، السفيرة الباكستانية السابقة لدى الأمم المتحدة، تكريم كوريلا بشدة، ووصفت الخطوة بأنها تتناقض مع مصالح باكستان الإقليمية، متسائلة عن جدوى تكريم من وصفته بـ"مهندس التوتر" في المنطقة، في وقت تحتاج فيه إسلام آباد إلى تعزيز العلاقات مع جيرانها المسلمين.

وتزامن تكريم الجنرال الأمريكي مع زيارة رسمية للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت يصل إلى باكستان.

وتشمل الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية، وسط آمال بتوسيع التبادل التجاري إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً.