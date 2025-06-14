باكستان تعلن دعمها لإيران بمواجهة اسرائيل بـ"كل الطرق الممكنة"

شفق نيوز/ أعربت باكستان، اليوم السبت، عن دعمها "الكامل" للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الضربات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدة أن رد طهران يأتي في إطار الدفاع المشروع عن السيادة الإقليمية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني في تصريح رسمي: "نقف إلى جانب الدولة الجارة إيران بكل الطرق الممكنة".

من جانبه، شدد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الباكستاني، سردار فتح الله خان ميان خيل، على وقوف بلاده إلى جانب طهران "في هذه الأوقات العصيبة"، داعياً إلى "وحدة الأمة الإسلامية والانتصار للأشقاء".

كما وصف خان الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك صارخ للأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف التصعيد.

وفي السياق ذاته، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني عباس عراقجي، عبّر فيه عن تضامن إسلام آباد الكامل مع طهران، مجدداً موقف بلاده الرافض لأي خرق للسيادة الإيرانية.

كما أصدر كل من الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف بيانين منفصلين، أدانا فيهما الهجوم الإسرائيلي، ودعَوا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمحاسبة المعتدين.