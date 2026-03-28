باكستان تعقد قمة رباعية لدعم التهدئة وإعلان "انفراجة" في هرمز

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، لنظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، أهمية خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، كاشفاً عن سماح طهران لـ20 سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز، وذلك عشية اجتماع حاسم في العاصمة إسلام آباد تحضره مصر والسعودية وتركيا، لبحث التهدئة في المنطقة.

وبحسب بيان للخارجية الباكستانية، على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، فقد ناقش محمد إسحاق دار خلال مباحثات هاتفية مع عباس عراقجي، الوضع الإقليمي والتطورات الجارية، وشدد إسحاق دار، على ضرورة خفض التصعيد، وأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد الممكن لتحقيق سلام دائم.

كما أكد الوزير الباكستاني، على أهمية إنهاء جميع الهجمات والأعمال العدائية، مشدداً على التزام بلاده بدعم جميع الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار الإقليميين.

ويأتي هذا الاتصال تزامناً مع استقبال العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا، لعقد اجتماع رباعي حاسم الأحد، لبحث جهود التهدئة في المنطقة.

وأعلنت الخارجية الباكستانية في تدوينة على منصة "إكس" مساء السبت، استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والتركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار.

وأوضحت أن الوزراء الأربعة سيجرون مشاورات حول التطورات الإقليمية، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين هذه الأطراف واستمرار التنسيق بينها في القضايا الإقليمية والدولية.

وتقوم الدول الأربع (مصر وباكستان والسعودية وتركيا) بجهود وساطة بين طرفي الصراع للتهدئة، وأشارت تقارير إلى أن جهودهم أسهمت في تهدئة مؤقتة.

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه وزير خارجية باكستان إسحاق دار، مساء السبت، بأن إيران سمحت لـ20 سفينة ترفع علم باكستان بالمرور عبر مضيق هرمز.

وكتب إسحاق دار في حسابه على منصة "إكس" أنه "يسرني أن أبلغكم نبأ ساراً، وهو موافقة الحكومة الإيرانية على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني بالمرور عبر مضيق هرمز، حيث ستعبر سفينتان اثنتان المضيق يومياً".

وأضاف أنها "بادرة طيبة وبناءة من إيران وتستحق التقدير. إنها بشرى سلام، وستساهم في إرساء الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "يمثل هذا الإعلان الإيجابي خطوة هامة نحو السلام، وسيعزز جهودنا الجماعية في هذا الاتجاه".

وأكد وزير خارجية باكستان في ختام منشوره: "الحوار والدبلوماسية، مثل هذه التدابير هي السبيل الوحيد للمضي قدماً في بناء الثقة".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/ فبراير 2026 شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما فيها طهران، وسط تقارير عن دمار وسقوط ضحايا مدنيين. وتقوم إيران بتنفيذ هجمات انتقامية على إسرائيل وكذلك على منشآت عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج، كما انعكس ذلك على مستوى تصدير وإنتاج النفط في دول المنطقة. وعلى خلفية حصار المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعاً في أسعار الوقود.