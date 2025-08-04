باكستان تستأنف ترحيل 1.4 مليون لاجئ أفغاني

شفق نيوز- إسلام آباد

أعلنت السلطات الباكستانية، يوم الاثنين، استئناف الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، عقب رفض الحكومة الاتحادية تمديد الموعد النهائي المحدد لإقامتهم، الأمر الذي يشمل 1.4 مليون أفغاني.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، سيؤثر القرار في نحو 1.4 مليون أفغاني يحملون بطاقات إثبات التسجيل، والذين انتهى وضعهم القانوني بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وكان الكثيرون أملوا في تمديد وضعهم لمدة عام لتسوية مسائل شخصية، مثل: بيع العقارات، أو إنهاء الأعمال قبل العودة إلى أفغانستان.

وعلاوة على بطاقات إثبات التسجيل، هناك نحو 800 ألف أفغاني يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية.

وتقول الشرطة إنهم يعيشون في البلاد بصورة غير قانونية، ويتم احتجازهم قبل ترحيلهم في إقليم البنجاب شرق البلاد، وإقليم بلوشستان في الجنوب الغربي، وإقليم السند في الجنوب.

وقد أثار قرار الحكومة الباكستانية اليوم انتقادات من جانب المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين.