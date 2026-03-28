باكستان تستضيف اجتماعا رباعيا لاحتواء التوتر بين طهران وواشنطن

شفق نيوز- إسلام أباد

تستعد باكستان، لاستضافة اجتماع رباعي لوزراء خارجية تركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل الموافق 30 آذار/ مارس، لمناقشة تطورات حرب إيران وتخفيف حدة التوتر.

وذكر التلفزيون الباكستاني، أن "إسلام أباد ستستضيف، الاثنين المقبل اجتماعاً رباعياً يضم وزراء خارجية كل من تركيا ومصر والسعودية، في محاولة لتخفيف حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف أن "الإجتماع يهدف إلى مناقشة سبل خفض التصعيد وتعزيز الحوار بين طهران وواشنطن في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة".

يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بين الدول الأربع منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وكانت باكستان قد قامت بنقل خطة سلام مكونة من 15 نقطة، كانت واشنطن قد اقترحتها، إلى الجانب الإيراني.

وكتب وزير الخارجية إسحاق دار على منصة "إكس"، أمس الأول الخميس، إن هناك "محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال رسائل تنقلها باكستان".