باكستان تدعو واشنطن وطهران للالتزام بوقف إطلاق النار بعد انتهاء المحادثات

شفق نيوز- إسلام آباد

دعا وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الأحد، الجانبين الإيراني والأميركي، إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار رغم فشل المحادثات بينهما الخاصة بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

وأكد دار، في بيان له، أن "إسلام آباد ستواصل بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين الإيراني والأميركي"، مشيراً إلى "دور باكستان في دعم مسار الحوار وتقريب وجهات النظر".

وأوضح أن "الوفدين الإيراني والأميركي عقدا عدة جولات من المفاوضات، انتهت صباح اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس،انتهاء المفاوضات مع إيران دون التوصل إلى اتفاق في حين غادر وفد الولايات المتحدة باكستان.

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بأن "أطماع" الولايات المتحدة حالت دون التوصل إلى اتفاق ضمن إطار مشترك بين البلدين.