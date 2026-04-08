باكستان تحذر من تقويض عملية السلام بين إيران والولايات المتحدة

شفق نيوز- إسلام آباد

حذر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، يوم الأربعاء، من تقويض عملية السلام بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد صدور مواقف إيرانية تهدد بالتصعيد والانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الغارات الإسرائيلية على لبنان.

وقال شريف الذي لعب دوراً محورياً في التوسط للتوصل إلى الهدنة في منشور على منصة ‌إكس "أحث ⁠جميع الأطراف بصدق وإخلاص على ممارسة ضبط النفس واحترام وقف ⁠إطلاق النار لأسبوعين، مثلما هو متفق عليه، حتى ⁠تتمكن الدبلوماسية من أن تؤدي ⁠إلى تسوية سلمية للصراع".

إلى ذلك، أكد وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أحسن إقبال، لقناة "الجزيرة" القطرية: "إذا كان هناك تقويض لعملية السلام فلن يكون ذلك في مصلحة أي طرف".

وأضاف إقبال أن "الجميع يدرك أن الحرب ليست حلاً لأي مشكلة وباكستان بذلت جهوداً كبيرة، كما أن القيادة الإيرانية اعترفت بأهمية جهود باكستان لإنهاء هذا الصراع".

وعن التلويح الإيراني بإغلاق مضيق هرمز مجدداً رداً على الغارات الإسرائيلية على لبنان، قال الوزير الباكستاني، إن "مضيق هرمز إذا أقفل فسيعطل سلاسل الإمداد"، مقراً في الوقت نفسه بخطورة التصعيد في لبنان قائلاً إن "هذا النوع من الاعتداءات وهذا القصف في لبنان يولد جواً سلبياً".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن لبنان غير مشمول باتفاق وقف إطلاق النار.

وعن تطورات المحادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، أوضح ترمب أن "المحادثات المباشرة مع إيران ستنعقد قريباً"، مشيراً إلى أن نائبه جيه دي فانس قد لا يحضر محادثات باكستان شخصياً.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين، بناءً على محادثات أجراها مع باكستان، كاشفاً عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.