باكستان تتوقع تقدماً في مفاوضات واشنطن وطهران

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد زير الداخلية الباكستاني حسين نقوي، يوم الخميس، أن بلاده تتوقع إحراز تقدم في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر.

وأشار نقوي، جاء ذلك خلال لقائه بالسفيرة الأميركية في إسلام آباد ناتالي بيكر، إلى أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتمديد وقف إطلاق النار شكل خطوة مهمة باتجاه تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام الحلول السياسية".

وأعرب نقوي عن أمله "في أن تتيح كل من واشنطن وطهران فرصة حقيقية للتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي"، وفق ما نقلته وسائل إعلام باكستانية.

وكان ترمب قد أعلن قبل يومين تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ في الثامن من نيسان/أبريل، بهدف إفساح المجال أمام استئناف المفاوضات، محذراً في الوقت ذاته من أن إيران أمام "فرصة أخيرة" لتقديم رد موحد على المطالب الأميركية.

في المقابل، أفاد مسؤول أميركي وآخر في البيت الأبيض أن "الإدارة الأميركية مستعدة لتمديد الهدنة الحالية لفترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام إضافية، في محاولة لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية".

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد جولة جديدة من المفاوضات بين الوفدين الأميركي والإيراني خلال الأيام الماضية، إلا أن تلك المحادثات قد فشلت لتصعيد الجانبين.

واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر استمرار الحصار على موانئها، فيما تؤكد واشنطن أنها لن ترفع هذا الحصار قبل التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجانب الإيراني.